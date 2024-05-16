В два раза больше поездов будут запущены в Крым этим лето

В этом году количество поездов, следующих на полуостров и обратно, будет увеличено вдвое. В период летних каникул и отпусков будет курсировать 19 поездов, включая три прицепные группы, с основными направлениями в Адлер и Минеральные Воды.
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