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В два раза больше поездов будут запущены в Крым этим лето

В два раза больше поездов будут запущены в Крым этим лето

В этом году количество поездов, следующих на полуостров и обратно, будет увеличено вдвое. В период летних каникул и отпусков будет курсировать 19 поездов, включая три прицепные группы, с основными направлениями в Адлер и Минеральные Воды.

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