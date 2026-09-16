Ростислав Ищенко Ментальной основой украинского проекта является стремление к «воле» и страх перед «оккупацией».
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Свежие комментарии
- Запад доигрался: ...
- Запад доигрался: ...
- Запад доигрался: ...
Украины быть не должно, иначе мы не выиграем.
Украина не меняется, от Запорожской вольницы, до Гуляй-Поля. Гетманы, Батьки, президенты- называются по-разному, но суть одна.
Вместе с хохляндией и бритишей надо вальнуть.