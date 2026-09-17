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Регионы России

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Кремль опроверг создание группы в парламенте Молдовы для поддержки белорусской оппозиции

Кремль опроверг создание группы в парламенте Молдовы для поддержки белорусской оппозиции

В Кремле не подтвердили информацию о создании в парламенте Молдовы группы, направленной против президента Беларуси Александра Лукашенко и поддерживающей белорусскую оппозицию, возглавляемую Светланой Тихановской.

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