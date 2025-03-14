Агроном дала несколько советов, как правильно выращивать рассаду перцев и баклажанов

Готовить рассадный грунт необходимо самостоятельно, поскольку покупные смеси – это кот в мешке Агроном Людмила Шубина рассказала порталу Om1 Новосибирск, как выращивать рассаду перцев и баклажанов и поделилась рекомендациями по подготовке грунта.