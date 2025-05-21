Рязанская Госавтоинспекция провела беседу со школьниками

В преддверии летних каникул такие профилактические мероприятия особенно важны. У детей становится больше времени, часто они проводят его на улице, и риск происшествий с участием несовершеннолетних растет.
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