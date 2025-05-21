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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская Госавтоинспекция провела беседу со школьниками

Рязанская Госавтоинспекция провела беседу со школьниками

В преддверии летних каникул такие профилактические мероприятия особенно важны. У детей становится больше времени, часто они проводят его на улице, и риск происшествий с участием несовершеннолетних растет.

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