Турция и ЕС договорились искать новые пути для упрощения визового режима

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Турция и Европейский союз договорились о поиске новых путей и решений для упрощения визового режима на фоне растущих проблем, с которыми турецкие граждане сталкиваются в процессе получения Шенгенской визы.
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