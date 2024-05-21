В России откроют аналог советских магазинов «Березка»

В Москве и Санкт-Петербурге планируют открытие магазинов беспошлинной торговли для сотрудников дипломатических миссий Об этом РИА Новости рассказали в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипкорпуса МИД РФ На данный момент идет процесс документального оформления деятельности этих магазинов, сообщили в департаменте.