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В России откроют аналог советских магазинов «Березка»

В России откроют аналог советских магазинов «Березка»

В Москве и Санкт-Петербурге планируют открытие магазинов беспошлинной торговли для сотрудников дипломатических миссий Об этом РИА Новости рассказали в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипкорпуса МИД РФ На данный момент идет процесс документального оформления деятельности этих магазинов, сообщили в департаменте.

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