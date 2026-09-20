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Она была женой Юрия Стоянова и его возненавидела: 13 лет Владимир Ерёмин добивался своей «рыжей бестии»

Она была женой Юрия Стоянова и его возненавидела: 13 лет Владимир Ерёмин добивался своей «рыжей бестии»

Тринадцать лет. Столько потребовалось актёру Владимиру Ерёмину, чтобы Марина Венская перестала его ненавидеть — и не просто перестала, а стала его женой.

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