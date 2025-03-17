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Царьград

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Замыкание в школе Владивостока: эвакуированы 650 человек, в том числе 620 детей

Замыкание в школе Владивостока: эвакуированы 650 человек, в том числе 620 детей

Во Владивостоке произошло короткое замыкание в школьной электропроводке, что вызвало пожар. Администрация оперативно эвакуировала 650 человек, включая 620 детей.

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