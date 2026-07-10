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Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

Руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель назвал июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2026 году.

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