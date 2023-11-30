Частная скорая помощь попала в аварию на Кутузовском проспекте в Москве

ДТП произошло 15 ноября, но видео с аварией появилось только сейчас. На Кутузовском проспекте водитель автомобиля Мерседес врезался в частную скорую помощь на разделительной полосе, а затем столкнулся с кроссовером Мицубиси Аутлендер.