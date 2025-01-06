Мандариновые мошенники из Абхазии дурят русских, а их "братья" майнят благодаря "гуманитарному" электричеству

Вдумчивый сибиряк сгенерировано ИИ Туристы во время новогоднего отдыха на юге России столкнулись с мошенниками из Абхазии.
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