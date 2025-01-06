Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мандариновые мошенники из Абхазии дурят русских, а их "братья" майнят благодаря "гуманитарному" электричеству

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Комментарии
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metallvest
Сколько клопов на  теле РОССИИ .
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7 час.
Аршак Меликджанян
вопрос к нашим властям? это какими такими неизвестными соображениями руководствуется наша власть, создавая такую халяву чужой стране, за что, что конкретно Россия имеет с этого, или это интерес отдельных наших олигархов ???????
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5 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Имеет тот, кто принял решение о халявной поставке эл. ИМЯ в студию!
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35 мин.

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