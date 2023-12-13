Производство возобновили на заводе имени Ильича в Мариуполе

РИА Новости/Константин Михальчевский Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, который в ходе боестолкновений в городе на протяжении длительного времени служил укрытием для боевиков ВСУ, запустил производство в трех цехах после разминирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии