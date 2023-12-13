РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    На Красной площади плюнуть нельзя не попав под камеру. Пусть ищут. Наверняка очередной гость из ближнего зарубежья.В Москве обезглав...
  • Игорь Петров
    Это - измена Родине...Кадры обысков у э...
  • Grandad
    Горельеф из чего сбелан, что так легко и ровно откололся? Или он собран из отдельных фрагментов?В Москве обезглав...

Производство возобновили на заводе имени Ильича в Мариуполе

Производство возобновили на заводе имени Ильича в Мариуполе

РИА Новости/Константин Михальчевский Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, который в ходе боестолкновений в городе на протяжении длительного времени служил укрытием для боевиков ВСУ, запустил производство в трех цехах после разминирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх