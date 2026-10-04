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Журнал «Профиль»

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Минобороны РФ доложило о поражении Северного моста в Киеве

Минобороны РФ доложило о поражении Северного моста в Киеве

Российские военные в воскресенье, 4 октября 2026 года, продолжили нанесение ударов беспилотниками по объектам украинской инфраструктуры и морским судам, используемым в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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