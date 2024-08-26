Телеграмма передач: зачем Дуров нужен властям Франции

Главной целью ареста основателя Telegram Павла Дурова может быть желание западных спецслужб получить доступ к конфиденциальной информации пользователей платформы, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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