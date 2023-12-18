Более половины опрошенных россиян назвали 2023 год удачным

Для 55% опрошенных россиян 2023 год был лучше или таким же хорошим, как 2022-й. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», с которыми ознакомились «Известия» 18 декабря.
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