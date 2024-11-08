Подтвержден приговор виновным в пожаре в Называевске, уничтожившем 97 домов

Мэру города Называевск Омской области и экс-начальнику Называевского района электросетей, весной этого года осужденным по делу о пожаре, в результате которого были уничтожены 97 домов, не удалось обжаловать в кассационном суде вынесенный им приговор, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.