«Умысел в форме косвенного волеизъявления»: как по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ изобретается форма вины

По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ наказуемо только достоверное знание о подложности знаков. Но в актах по делам об ошибках изготовителя госномеров регулярно встречаются «умысел в форме косвенного волеизъявления» и «при должной осмотрительности мог обнаружить» - то есть либо несуществующая категория, либо прямое описание небрежности из ч.