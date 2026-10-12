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Царьград

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Полковник Макгрегор: Русские потеряли терпение. "Генерала Армагеддона" снова вернули в игру

Полковник Макгрегор: Русские потеряли терпение. "Генерала Армагеддона" снова вернули в игру

Россия, уверен бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор, всё меньше рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта на Украине и склоняется к более решительным военным действиям.

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