Что сказал Лавров

Лавров о работе во главе МИД России: Служу стране столько, сколько требуется! Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время Дохийского форума ответил на вопрос журналиста о своем дальнейшем пребывании на посту.
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