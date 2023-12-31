Офицер СК России погиб при обстреле Белгорода

В Белгороде 30 декабря 2023 года во время ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований скончался от ран старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин, следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону.
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