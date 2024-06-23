Посол США в Японии назвал визит Путина в Азию реализацией "худших опасений"

По мнению дипломата, Россия якобы собирается "главным организатором государств-изгоев" Посол США в Японии Рам Эмануэль назвал визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам реализацией "худших опасений".
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