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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Посол США в Японии назвал визит Путина в Азию реализацией "худших опасений"

Посол США в Японии назвал визит Путина в Азию реализацией "худших опасений"

По мнению дипломата, Россия якобы собирается "главным организатором государств-изгоев" Посол США в Японии Рам Эмануэль назвал визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам реализацией "худших опасений".

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