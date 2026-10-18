- У вас есть понимание тому, что послужило такой эмоциональной концовке около скамейки «Ахмата»? - вопрос главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку в ходе пресс-конференции после победы над грозненской командой в матче 11-го тура РПЛ (3:2).