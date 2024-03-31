5 ключевых новостей недели 25-31 марта

К чему привело резкое потепление, почему в калужской драме исключили два спектакля, очередной простой на бывшем "Фольксвагене", обстрел автобуса и куда полетят самолёты из Калуги: чем удивила и запомнилась уходящая неделя.
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