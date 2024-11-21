CNN: в США не считают Россию причастной к инциденту с кабелем в Балтийском море

Чиновники из США не считают Россию причастной к обрыву кабелей в Балтийском море. «Два американских чиновника, знакомых с первоначальной оценкой инцидента, сообщили CNN во вторник, что ущерб не считают преднамеренными действиями России или какой-либо другой страны», — пишет CNN.
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