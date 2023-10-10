Международная правозащитная организация обвинила Израиль в совершении военных преступлений в Газе

Международная правозащитная организация HRW (Human Right Watch), сайт которой по требованию Генпрокуратуры в РФ заблокирован как нарушающий российское законодательство, опубликовала доклад по палестино-израильскому конфликту.
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