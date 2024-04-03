Всего на счету россиянина в 75 матчах сезона — 59 баллов.фото: nhl.com/penguins--> Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ после матча против «Нью-Джерси Девилз», сообщает пресс-служба лиги.