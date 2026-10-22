Киев практически всю ночь получал добавки по объектам энергетики. Свою порцию ракет и БПЛА снова получили ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также несколько подстанций.
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