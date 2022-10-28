Осторожно, вода! Названа главная причина смертности, связанная с экологией

Иван Зубов Всего десять лет назад причиной большинства случаев заболеваний и смертей, вызванных состоянием окружающей среды, было связано с загрязнением воздуха, сообщается в экспертном анализе, опубликованном в сетевом издании «Если быть точным».
Иван Зубов Всего десять лет назад причиной большинства случаев заболеваний и смертей, вызванных состоянием окружающей среды, было связано с загрязнением воздуха, сообщается в экспертном анализе, опубликованном в сетевом издании «Если быть точным».
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