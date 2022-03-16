«Лилль» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Челси» играет на выезде с «Лиллем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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