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  • brukhasin
    Что произойдет с ...
  • Малик Гумеров
    Ртуть - элемент для извлечения атмосферного электричества , полетов кораблей - виманов и др..                        ...Что произойдет с ...
  • Наталья
    Опасна ртуть, которая используется для извлечения золота из руды. А та что в градусниках безопасна. В детстве мы ее и...Что произойдет с ...

Что произойдет с кожей человека при контакте с ртутью?

Что произойдет с кожей человека при контакте с ртутью?

Всем известно, что если вдруг вы случайно разбили ртутный градусник, то нужно действовать максимально аккуратно: ни в коем случае не вдыхать пары ртути, изолировать помещение и вызвать специалистов.

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Комментарии
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Наталья
Опасна ртуть, которая используется для извлечения золота из руды. А та что в градусниках безопасна. В детстве мы ее и замораживали, и от прикосновения с ней приятные ощущения
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
Ртуть - элемент для извлечения атмосферного электричества , полетов кораблей - виманов и др..                                                          Мировая мафия уводит от сути ..... - ртуть опасна  для  них ,  власть  будут терять .....  если начинать применять ртуть   для новых (забытых - прикрытых...) технологий !
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16 час.
b
brukhasin
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16 час.

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