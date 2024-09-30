Всем известно, что если вдруг вы случайно разбили ртутный градусник, то нужно действовать максимально аккуратно: ни в коем случае не вдыхать пары ртути, изолировать помещение и вызвать специалистов.
Что произойдет с кожей человека при контакте с ртутью?
Комментарии
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Наталья
Опасна ртуть, которая используется для извлечения золота из руды. А та что в градусниках безопасна. В детстве мы ее и замораживали, и от прикосновения с ней приятные ощущения
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
Ртуть - элемент для извлечения атмосферного электричества , полетов кораблей - виманов и др.. Мировая мафия уводит от сути ..... - ртуть опасна для них , власть будут терять ..... если начинать применять ртуть для новых (забытых - прикрытых...) технологий !
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16 час.
b
brukhasin
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16 час.
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