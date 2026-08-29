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Юные победители «Большой перемены» отправились в «Путешествие мечты»

Юные победители «Большой перемены» отправились в «Путешествие мечты»

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Ученики 5–7 классов, ставшие победителями седьмого сезона конкурса «Большая перемена», накануне отправились в «Путешествие мечты» по городам России.

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