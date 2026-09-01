Эксперт Митюков рассказал, куда жаловаться на курьеров-нарушителей

На курьеров, которые опасно ездят и нарушают ПДД, можно жаловаться в службу доставки, полицию, Госавтоинспекцию или городскую администрацию, рассказал в беседе с Пятым каналом президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков.
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