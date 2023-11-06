Что не так с диснеевскими принцами?

Многие зрительницы, насмотревшись диснеевских мультфильмов, мечтают о принце на белом коне, но так ли хороши эти принцы? Если копнуть глубже, выяснится, что у многих из лиричных героев студии Disney есть психологические проблемы, причём некоторые из них довольно серьёзные.