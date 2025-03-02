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Цымбалюк-Романовская рассказала, какие подарки любит получать от мужчин

Цымбалюк-Романовская рассказала, какие подарки любит получать от мужчин

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась своими предпочтениями в подарках на 8 Марта. Пианистка призналась, что мужчины чаще всего преподносят ей букеты и ювелирные украшения, но она больше ценит совсем другие вещи.

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