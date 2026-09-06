Пазл сложился, Россия не случайно "играет вторым номером": Где и как завершится СВО

Владимир Путин сделал два важнейших заявления, затронув и тему завершения СВО. И похоже, пазл сложился: Россия не случайно "играет вторым номером".
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Какой, оказывается, недалёкий этот "специалист-эксперт". Нужно не "давить", а просто уничтожать! Массово и навсегда. И забирать освобожденную и очищенную от ВСЕЙ мрази территорию СЕБЕ. Только так можно победить. Надолго.