Госавтоинспекторы МВД Дагестана напомнили о Правилах дорожного движения в период летних каникул, юным жителям Каспийска

Наступили летние школьные каникулы. Не все дети правильно ведут себя на улице, перебегают дорогу в запрещенных местах и часто не соблюдают Правила дорожного движения, находясь во дворе.

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