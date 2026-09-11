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Царьград

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Эдсон Альварес опроверг причастность к похищению продюсера

Эдсон Альварес опроверг причастность к похищению продюсера

Эдсон Альварес, полузащитник «Вест Хэма» и капитан сборной Мексики, отверг обвинения в причастности к похищению продюсера Хуана Хосе Лопес Ордоньеса.

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