К новому уральскому полпреду Жоге приехала эффектная пиарщица: 20 ярких фото

Назначение новой сотрудницы в пиар-блок полпредства президента РФ в УрФО вызвало небывалый ажиотаж в политтусовке (это подтверждается количеством репостов и сообщениями в чатах госслужащих): все только и обсуждают привлекательную внешность Александры Антоновой — будущего замначальника отдела координации деятельности регионов УрФО АНО «Диалог».