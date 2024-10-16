К новому уральскому полпреду Жоге приехала эффектная пиарщица: 20 ярких фото

Назначение новой сотрудницы в пиар-блок полпредства президента РФ в УрФО вызвало небывалый ажиотаж в политтусовке (это подтверждается количеством репостов и сообщениями в чатах госслужащих): все только и обсуждают привлекательную внешность Александры Антоновой — будущего замначальника отдела координации деятельности регионов УрФО АНО «Диалог».
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