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Сознанием Творца понять невозможно, это достигается только через чувство любви

Сознанием Творца понять невозможно, это достигается только через чувство любви

С.Н. Лазарев Сознанием Творца понять невозможно, это достигается только через чувство любви Рассмотрим один из текстов Ветхого Завета: Твер­до держите в душах ваших, что вы не видели ника­кого образа в тот день, когда говорил к вам Гос­подь на [горе] Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изобра­жений какого-либо кумира, представляющих муж­чину или женщину, изображения какого-либо ско­та, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо [гада,] ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] все воинство не­бесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом (Втор.

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