С.Н. Лазарев Сознанием Творца понять невозможно, это достигается только через чувство любви Рассмотрим один из текстов Ветхого Завета: Твер­до держите в душах ваших, что вы не видели ника­кого образа в тот день, когда говорил к вам Гос­подь на [горе] Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изобра­жений какого-либо кумира, представляющих муж­чину или женщину, изображения какого-либо ско­та, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо [гада,] ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] все воинство не­бесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом (Втор.