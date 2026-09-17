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Аргументы недели

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Из Пулково в четверг с задержками отправится 21 рейс

Из Пулково в четверг с задержками отправится 21 рейс

В аэропорту Пулково 17 сентября произошли изменения в расписании полетов. Задержаны рейсы в Краснодар, Ярославль, Иркутск и Калининград.

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