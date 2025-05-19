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Газета.ру

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P&B: включение любимых десертов в рацион помогает избегать срывов в питании

P&B: включение любимых десертов в рацион помогает избегать срывов в питании

Американские ученые из Университета Иллинойса переворачивает традиционные представления о диетах. Оказалось, что включение любимых десертов в рацион может быть эффективной стратегией для долгосрочного контроля веса.

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