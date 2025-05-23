Германия впервые после Второй мировой войны размещает свой военный контингент в третьей стране

Канцлер Фридрих Мерц открыл накануне в Литве базу новой немецкой военной бригады, которая призвана помочь защитить восточный фланг НАТО, По словам Мерца, «безопасность наших балтийских союзников – это и наша безопасность», поскольку он испытывает опасения по поводу российской агрессии.