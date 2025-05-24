В Румынии сообщили о визите главы разведки Франции Лернера незадолго до выборов

За два дня до проведения второго тура выборов президента Румынии глава французской разведки Николя Лернер приезжал в страну, написал румынский журналист Мариус Тука на своем сайте со ссылкой на источники.
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