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Брайан Эллиотт: «Мне повезло пересечься с Бродером, смотреть на работу легенды – незабываемо. И Василевский становится одним из парней, которые войдут в историю»

Вратарь «Тампы» Брайан Эллиотт поделился мнением о своем партнере Андрее Василевском. «Я был очень рад, что буду работать с ним вместе, когда подписывал контракт.

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