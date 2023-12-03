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«Пивасик я люблю, это не секрет. Болтовня – тоже мое, я этим деньги зарабатываю». Траньков отреагировал на статью Sports.ru о происхождении его фамилии

«Смотрю, мою фамилию уже разбирают на, кхм-кхм, сайтах, и хочется дать подсказку. Все неверно. Родом мой дед, моя бабушка – из Псковской губернии, из Псковской области.

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