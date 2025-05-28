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Мода и Шоу-бизнес

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Помощница Киркорова высказалась о новостях о «некрозе кожи» у певца после ожога

Помощница певца Филиппа Киркорова прокомментировала появившиеся в СМИ новости о том, что у артиста якобы диагностировали ожог II степени с осложнениями, включая частичный некроз кожи, после происшествия на концерте.

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