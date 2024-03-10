В Одесской области возник пожар на промышленном объекте в результате взрывов

Промышленный объект загорелся в Одесском районе Одесской области в результате взрывов. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщили Силы обороны Юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем аккаунте в Telegram-канале.
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