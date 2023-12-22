С новым мошенничеством!

Мошенники в своих схемах используют способы манипулирования сознанием людей, психологического давления, создания ситуаций, когда их потенциальные жертвы максимально уязвимы, что особенно удобно и легко сделать в праздники и выходные дни.
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