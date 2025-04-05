За рулем
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За рулем

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Упрямый глюк немолодого Гольфа — как решить проблему

Упрямый глюк немолодого Гольфа — как решить проблему

Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7 Изготовитель – Volkswagen AG, Германия Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года Пробег на момент отчета – 143 000 км На приборном щитке Гольфа из парка «За рулем» поселилась ошибка «Сбой в работе системы освещения».

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